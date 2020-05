Vidal: "Ho sentito Chiellini, è sbagliato rivelare cose private"

Trentatre anni oggi, con tanto di auguri social da parte delle sue ex, della Juve in particolare: Arturo Vidal festeggia il compleanno, lo fa da Barcellona dove intende (così almeno a parole) rimanere anche in futuro concedendosi a una diretta social. E il cileno, tra una domanda e l'altra, trova così spazio e modo per ricordare il suo passato altrove e dopo i ringraziamenti non risparmia una tirata di orecchie proprio a un vecchio compagno di squadra, Giorgio Chiellini. Il motivo, manco a dirlo, sempre l'autobiografia del capitano bianconero e in particolare per quel passaggio in cui si ricorda il vizietto per l'alcol di Vidal. Così, seppur poi metigate, le parole del cileno vanno ad aggiungersi alle rimostranze già espresse da parte di Balotelli e Felipe Melo: “Le persone si sono concentrate sulle cose peggiori che ha detto Chiellini" ha risposto infatti Vidal nel corso di una diretta instagram. "Non mi sembra giusto raccontare cose private, però ha anche detto che ero un campione".