Verso Sampdoria-Juventus, Allegri: "Settimana intensa in un momento decisivo"

VERSO SAMPDORIA-JUVENTUS

Il tecnico bianconero: "La Sampdoria in casa è un'altra squadra, dobbiamo stare attenti. Dybala sta meglio e può tornare in Champions"

La rincorsa al piazzamento Champions della Juventus continua dal Ferraris dove l'attende la sfida contro la Sampdoria di Giampaolo: "I blucerchiati in casa sono un'altra squadra - ha commentato alla vigilia Massimiliano Allegri -. Dobbiamo stare attenti per continuare a consolidare il nostro quarto posto". La stagione entra nel vivo: "Sarà una settimana intensa e spero divertente prima della sosta. Dybala? E' sereno, abbiamo bisogno di lui".

LE PAROLE IN CONFERENZA

Che momento della stagione è per la Juve?

Arriva in un momento decisivo della stagione questa sfida anche se mancano ancora due mesi di campionato. Prima della sosta c'è una settimana intensa e che speriamo sia molto divertente. Con Giampaolo in casa la Sampdoria ha fatto molto bene e non sarà facile, vedendo i dati sono una squadra che approccia bene alla sfida e che ci aggredirà. Hanno bisogno di punti per la salvezza e noi per arrivare nelle prime quattro.

Possibilità del tridente Vlahovic con Kean e Morata?

Devo ancora decidere. Fortunatamente si sta svuotando l'infermeria, rientrano De Sciglio e Alex Sandro con Cuadrado. Se tutto va bene domenica Chiellini sarà in gruppo con la squadra sperando di averlo per mercoledì in Champions. Quando si gioca lì tornano tutti (ride ndr).

Danilo riposerà?

No, giocherà assolutamente e penso sia la sua numero 100 con la Juventus. De Sciglio è a disposizione con i problemini al ginocchio, mentre Alex Sandro sta bene.

Il terzo posto può essere un obiettivo?

A noi basta essere nei primi quattro, poi se secondi, terzi o quarti cambia poco. Veniamo da tante partite importanti e dobbiamo lavorare perché manca ancora molto. Contro la Sampdoria vogliamo un risultato positivo per continuare la striscia positiva e consolidare la posizione.

Come sta Dybala?

Sta meglio e potrebbe tornare a disposizione per la Champions come Bonucci. Ma prima pensiamo alla Sampdoria, agli altri penseremo da domenica.

Come sta mentalmente la Juventus durante questa rimonta e in vista Champions?

Vincere a Genoa è sempre complicato. La Sampdoria in casa è un'altra squadra e ci aspettiamo una partita complicata. L'importante è stare in partita e avere l'orgoglio di fare risultato anche domani.

Si aspettava la tenuta mentale di Vlahovic? Prima o poi riposerà?

Non era semplice arrivare alla Juventus e giocare ogni tre giorni perché i carichi fisici e mentali sono diversi. La palla qui è più pesante perché alla Juve ogni palla ti può fare vincere o perdere. Dusan deve migliorare nella pulizia di gioco, questo deve essere il suo obiettivo per sprecare meno energie fisiche e alzare ancora il livello di qualità tecnica. Bisogna dargli un po' di tempo, ma sono molto contento di lui perché si sacrifica molto per la squadra. In questo momento tutta la squadra si sta sacrificando, ma nel calcio il risultato si gioca sul filo perché c'è sempre l'imprevisto. La squadra deve essere brava a gestirli e non è perché abbiamo fatto una striscia positiva, siamo a posto così. I conti si fanno alla fine.

Le avversarie davanti stanno mostrando nervosismo: perché?

Non percepisco questo nervosismo delle altre. Noi alla Juventus dobbiamo parlare poco e fare tanto, perché c'è molto da fare. Più stiamo zitti e meglio è, quelli che stanno davanti lo sono e lo saranno. Noi pensiamo a noi stessi e ai nostri obiettivi. Dopo la sosta avremo tutti a disposizione per il rush finale di stagione.

A livello mentale come sta Dybala? Dove si sta sbagliando con lui?

Dire che Dybala ha bisogno di... non è giusto. E' un uomo e professionista in una situazione in cui deve discutere il rinnovo di contratto. Si gioca, si va in campo e si fa quello che si deve fare. Lui è sereno e tranquillo. Si sta impegnando molto per tornare a disposizione perché io e la squadra abbiamo bisogno di Dybala, speriamo di averlo in Champions.

Cuadrado sarà titolare?

O gioca lui o Aké, uno dei due.