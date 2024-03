Juve, Allegri: "Contento della fiducia del club. Kean titolare con la Lazio"

VERSO LAZIO-JUVE

"Abbiamo buttato tanti punti di vantaggio che avevamo sulle quinte. Ora concentrati sul rush finale perché sarà dura con tanti scontri diretti"

Dopo la sconfitta col Napoli e i pareggi contro Atalanta e Genoa, la Juve si preparata ad affrontare la nuova Lazio targata Tudor e a difendere la zona Champions League. Obiettivo che Massimiliano Allegri continua a tenere fisso nel mirino. "Dobbiamo essere focalizzati sul finale di stagione. Abbiamo buttato tanti punti di vantaggio che avevamo sulle quinte. E ora dobbiamo essere realisti - ha spiegato il tecnico bianconero -. Abbiamo fatto solo 13 punti nel girone di ritorno e abbiamo 9 gare per consolidare la qualificazione in Champions". "Con la Lazio Kean partirà titolare - ha aggiunto - Sono contento delle parole di Scanavino e della fiducia del club".

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Il gruppo e la sfida con la Lazio

"La squadra sta bene. Chi è rimasto ha lavorato bene e gli altri sono tornati dalle nazionali con buone sensazioni. Da domani parte il rush finale di 55 giorni che ci porteranno al 25 maggio"

Iling-Junior

"Ha giocato molto quest'anno. E' stato sempre molto considerato. Sta facendo un buon percorso di crescita come tutti gli altri e sono molto contento di lui"

Kean titolare

"Mi aspetto molto da lui. Deve far bene anche per guadagnarsi il posto in Nazionale per l'Europeo. Doveva andar via, poi è rimasto. Si è rimesso a posto fisicamente e domani partirà titolare. Sicuramente farà una buona partita"

La fiducia del club e il futuro

"Dobbiamo essere focalizzati sul finale di stagione. Abbiamo buttato tanti punti di vantaggio che avevamo sulle quinte. E ora dobbiamo essere realisti. Abbiamo fatto solo 13 punti nel girone di ritorno e abbiamo 9 gare per consolidare la qualificazione in Champions. Poi c'è anche la Coppa Italia da giocare. Ora pensiamo solo a questo. Sono contento che la società mi abbia confermato la fiducia, ma non avevo dubbi a riguardo. Perché comunque con la società stiamo lavorando e la società starà programmando quello che è il futuro. Ora però bisogna essere concentrati sul presente. Sarà dura nel rush finale perché abbiamo diversi scontri diretti e abbiamo perso tanti punti sulle inseguitrici"

Le difficoltà e l'entusiasmo della squadra

"Nel calcio si vive anche di questi momenti. Dobbiamo rialzarci e fare risultati che ci porteranno all'obiettivo Champions. I ragazzi devono stare sereni e tranquilli. Finora abbiamo fatto 59 punti distribuiti male tra andata e ritorno, ma alla squadra non ho nulla da rimproverare. Ora però dobbiamo tornare a fare qualcosa in più per ritrovare risultati e l'entusiasmo nel finale di stagione. Molti giovani sono cresciuti e anche qualche giocatore più esperto. C'è voglia di lavorare. La squadra non ha mai smesso di cercare di fare bene. Nelle ultime gare non siamo riusciti a fare buoni risultati e ci deve servire da stimolo per far bene nelle ultime partite"

Analisi degli errori

"Il calcio è difficile da spiegare. Lavoriamo e cerchiamo di capire gli errori che facciamo. Ora spiegare non serve. Dobbiamo migliorare e fare risultati. Dobbiamo cercare di invertire questa tendenza e possiamo farlo solo noi"

500 partite in Serie A

"Ho voglia, passione e amore per questo sport. Sono 47 anni che ho a che fare col calcio. Sono contento di quello che ho fatto e passato, ma ho tanta voglia di divertirmi, di lavorare e di stare ancora sui campi. Ora però l'importante è pensare a domani e vivere questi 55 giorni con grande entusiasmo e voglia. Tutto con due obiettivi importanti da raggiungere che devono essere da stimolo per tutti"

Cosa trovare nell'uovo Lazio-Juve

"L'uovo di Pasqua lo mangio tutti i giorni perché sono un amante del cioccolato... Domani sarà una gara difficile. La Lazio ha cambiato allenatore e le squadre di Tudor sono sempre aggressive. Dovremo fare bene sotto tutti i punti di vista. E' un buon test per le gare future"

Chiesa o Yildiz e ostacolo Lazio

"Una squadra che cambia allenatore ha grandi stimoli. Partiranno forte per tornare alla vittoria. Dovremo giocare molto bene tecnicamente. Chiesa e Yildiz stanno bene, sono tornati dalle nazionali, sono due giocatori importanti che in questo finale di stagione. Con il rientro di Vlahovic dalla squalifica e speriamo di Milik al più presto, avremo un parco attaccanti che ci dovrà dare dei gol che ci permetteranno di raggiungere gli obiettivi"

Quota Champions

"Ora è a 70 punti. Poi bisogna vedere perché ci sono tanti scontri diretti. Noi pensiamo a fare punti che 59 non bastano. Quindi un po' di punti vanno fatti. Ma non è sempre solo questione di punti, ma anche di obiettivi. Una gara vinta può far vedere le cose in maniera diversa. In questi periodi di difficoltà i singoli e la squadra crescono"

La Lazio di Tudor

"Tudor ha fatto bene a Verona e Marsiglia. Troveremo una Lazio diversa da quella di Sarri. Non so se basteranno a Tudor due settimane per cambiare la squadra. Dobbiamo comunque affrontarli sapendo che saranno mentalmente più aggressivi. Dovremo essere pronti. Hanno giocatori importanti come Luis Alberto, Zaccagni, Immobile. Hanno soluzioni offensive importanti"

La posizione in classifica

"Noi dobbiamo fare il massimo e fare più punti in classifica per centrare la Champions. Non importa se arriveremo secondi, terzi o quarti. Nel ritorno abbiamo fatto pochi punti e dobbiamo essere realisti"

Le parole di Scanavino e le critiche

"Le parole di Scanavino mi han fatto piacere perché rappresenta la società. Le critiche vanno accettate sempre, soprattutto in questi momenti. Nel calcio è così: se vinci sei un bravo ragazzo se non vinci... Nel calcio contano i risultati e noi ne abbiamo fatti di meno nel girone di ritorno. Tredici punti sono pochi. Il calcio però ti dà sempre la possibilità di ribaltare tutto. Dobbiamo fare in modo che quello che ora è nero diventi bianco. La Juve deve giocare in Champions l'anno prossimo. E' un obiettivo che non ci deve sfuggire"