Juve, Allegri: "Niente crisi, ci sta di toppare una gara"

Ci sono notizie su Chiellini?

"Chiellini non ha niente di grave, ma ci vorranno dieci o quindici giorni prima che sia a posto. Domani non c'è, difficilmente ci sarà col Sassuolo, poi vedremo l'evolversi della situazione".



Il Parma è una delle rivelazioni di questo campionato, e davanti chi gioca?

"Domani davanti rientra Mandzukic e devo decidere chi mettergli al fianco oltre a Ronaldo. Uno tra Dybala, Bernardeschi e Douglas Costa. C'è bisogno che qualcuno rifiati perché abbiamo speso tante energie fisiche e mentali e c'è gente fresca che può dare un contributo importante ora che c'è grande bisogno. Al Parma devo fare i complimenti perché sta facendo un campionato importante. Complimenti a D'Aversa a livello di organizzazione, a livello di risultati nelle ultime trasferte ha ottenuto ottimi risultati e davanti ha Inglese, Gervinho, Biabiany, gente con tecnica e velocità. Domani ci vorrà una partita giusta per portare a casa la vittoria e riprendere il cammino".



In che condizioni ha trovato Caceres e domani gioca?

"Sì, domani gioca in coppia con Rugani. Ha fatto l'allenamento di ieri e stamani. È un giocatore affidabile".



Cambierai qualcosa a centrocampo?

"Pjanic è pronto. I due interni vediamo, possono cambiare, può giocare Bernardeschi da mezz'ala sinistra, Khedira o Bentancur da mezz'ala destra, l'importante è riprendere nel migliore dei modi dopo la sconfitta di Bergamo perché bisogna fare ancora tante vittorie per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo scudetto e comunque bisogna tenere a distanza il Napoli".



A Bergamo i tiri in porta sono stati meno del solito, avete analizzato questo aspetto e il ritorno di Mandzukic può aiutare?

"A Bergamo abbiamo tirato poco così come è successo contro la Lazio. Quando non hai Mandzukic ti manca il centravanti che occupa l'area ,che ti dà profondità. L'avevamo sostituito bene con gli altri vincendo le partite, poi il calcio è molto più semplice di quanto si faccia intendere. Noi abbiamo vinto a Roma con la Lazio e la stessa partita l'abbiamo persa a Bergamo. A Roma, se Immobile avesse fatto il 2-0 avremmo perso e magari vinto a Bergamo. A Bergamo il contrario. A parte che ci siamo fatti gol per conto nostro, senza nulla togliere all'Atalanta, però se non vai sul 2-0 magari poi la puoi ribaltare. Non c'è crisi, abbiamo perso una partita che si è incastrata male perché era da dentro e fuori. A Roma abbiamo sbagliato 50 palloni e a Bergamo uguale. Vuol dire che c'è stata meno precisione, c'era meno lucidità. Poi a Roma c'è andata bene perché non abbiamo subito il 2-0, a Bergamo c'è andata male perché lo abbiamo subito".



Confermato Perin, può giocare Spinazzola?.



"Perin giocherà come avevo detto. Ci sono buone possibilità che giochi Spinazzola".



In questi tre allenamenti che sensazioni hai avuto dalla squadra a livello mentale e fisico?

"Dybala ha giocato tantissime partite. Credo che insieme a Bonucci sia quello che ha giocato più di tutti. Per quanto riguarda la sua posizione in campo, a Bergamo e a Roma con la Lazio in assenza di Mandzukic ha giocato nella stessa posizione. È questione di caratteristiche di chi gli gioca a campo. Le formazioni sono questione di caratteristiche, ci vuole una prima punta e una seconda punta. Noi come caratteristiche abbiamo Ronaldo, Mandzukic e Dybala che hanno altre caratteristiche. Normale che se davanti c'è Mandzukic, Dybala ha più occasioni. Senza l'uomo che gioca laggiù, facciamo difficoltà. Anche a Bergamo ha fatto una grande partita, poi è normale che l'anno scorso aveva abituato tutti a tanti gol, ma non c'era Ronaldo. A calcio ci vuole uno stopper e un libero, un terzino destro e uno sinistro, uno più bravo a spingere e uno a difendere, poi ci vuole un attaccante che giochi dentro l'area e uno che giri intorno e ne abbiamo pure un altro che gira intorno. E a metà campo uguale. Non possono esserci né tre Pjanic, né tre Matuidi, quindi bisogna un po' mischiarli. Ed è questione di caratteristiche che i giocatori sfruttano in base a chi hanno vicino".

Molti tifosi sui social l'hanno criticata. Sui giochi, sul mercato. Come le trova queste critiche, non le trova irrispettose nei suoi confronti per quello che ha fatto?

"Io alla Juve non ho fatto nulla, sono qui che alleno e mi diverto un sacco. Io dico solo una cosa, la Juventus negli ultimi sette anni ha vinto sette scudetti poi negli ultimi quattro abbiamo giocato due finali di Champions, un ottavo discretamente bene, poi vai fuori o dentro in Champions ci sta, e un quarto di finale contro il Real in cui i tifosi si sono divertiti, però siamo andati fuori. Questo non vuol dire che la Juve gioca per non vincere la Champions, però quando sono arrivato io c'era preoccupazione per non battere il Malmoe e io invece credevo di poter vincere la Champions con quella squadra. Ora abbiamo un po' perso la realtà delle cose. In Europa ci sono 7-8 squadre che possono giocare le semifinali, però in semifinale possono giocare solo 4 e in finale solo 2. Quindi quattro di quelle pretendenti vanno fuori. Da quello che sento dire la Juventus è la finalista, poi chi gioca vicino alla Juventus non si sa. Noi bisogna fare bene e portare a casa il campionato, la Champions bisogna provare a vincerla come abbiamo fatto gli anni precedenti. Poi la Champions è cresciuta, perché ora ci sono più squadre, che si sono attrezzate per vincere la Champions. Su 8, ripeto, in semifinale ne arrivano 4. Quindi o le semifinali si giocano due contro due, altrimenti quattro vanno a casa. Poi che la Juve giochi per vincere la Champions è dal primo anno che sono arrivato, poi a vincerla ci vuole bravura e fortuna. Poi non è che arriva Ronaldo e vinci la Champions. Non è facile, non è la Playstation. Ci sono miriadi di variabili, noi bisogna lavorare, organizzarci e arrivare in fondo a tutti gli obiettivi per cui siamo partiti. Poi quello che è stato fatto rimane, noi ora bisogna fare il più possibile. Se abbiamo perso a Bergamo ci scusiamo con tutti perché non dovevamo perdere nemmeno lì. A parte che è una legge di numeri, però capisco che la gente pensi che la Juve debba vincere sempre. Neanche il Real che ha vinto quattro Champions vince sempre, ha vinto una Liga negli ultimi sei anni. Non è che non capisco niente, sono numeri. Noi abbiamo vinto, i primi anni con Conte, poi con me, sette scudetti, poi due finali. Poi speriamo quest'anno di vincerla, io più di questo non posso dire. Lavoriamo per questo, ma pensare che la Juventus abbia già vinto mi sembra fuori dal normale. Ora chiedo all'UEFA perché ci fanno giocare se noi siamo già in finale. Poi il calcio è opinabile, si può dire tutto e il contrario di tutto, ma ci sono numeri e dati oggettivi. Quindi ci vuole rispetto per il lavoro, perché noi lavoriamo per arrivare in fondo, poi però ci sono anche gli altri. Ecco perché vincere è una cosa straordinaria e non è normale".

Ai giocatori ha fatto questo discorso?

"Sì. è normale".

Secondo lei hanno capito il momento?

"Può essere. Se noi veniamo eliminati dall'Atletico, che negli ultimi anni ha giocato le stesse finali nostre, quindi è di pari livello, è normale che le critiche vanno prese. Io quando sento parlare di bel gioco, quello e quell'altro, poi perdi una partita e com'è la storia? A me hanno sempre insegnato di stare zitto e ascoltare e io sto zitto e ascolto. Poi dopo c'è un problema. Giocare bene a calcio è semplice, c'è però differenza con vincere e coniugare le due cose. E ci vuole equilibrio. Tra giocare bene e vincere, sembra vicino, ma non sei vicino, sei lontano. È come fare nei 100 metri 10 e 9.99, dici sei vicino. Invece no, perché 10 lo fanno tanti, 9.99 lo fa uno. Quindi c'è una bella differenza, ecco perché bisogna mettere da parte quello che abbiamo fatto e lavorare per ottenere i risultati che vogliamo. Un trofeo l'abbiamo vinto, ora bisogna vincere l'altro, ma ci sono anche altre squadre".

Senza colpevolizzare il giocatore, Cancelo era stato determinante contro la Lazio e tre giorni dopo ha avuto disattenzioni clamorose. Come se lo spiega?

"Anche lì, stamattina a Joao ho parlato di questo. Lui ha le qualità per diventare il numero uno al mondo in quel ruolo. La fase difensiva l'ha migliorata, ma deve migliorare la gestione della palla perché il campo non è tutto uguale. Poi ci è andata male perché lì abbiamo preso gol, però poi si va a Gedda, vinciamo la partita e Joao viene esaltato per la bella prestazione, ma in quella prova Joao fa tre errori uguali a quelli di Bergamo. Il problema è che a Gedda non sono stati messi in evidenza. Ecco perché lui deve migliorare in quelle robe lì, come tutti noi, come me, dobbiamo migliorare quello fatto tutti i giorni. Magari qui ho detto qualche cavolata, la prossima volta ci ripenserò e migliorerò. Lui deve migliorare le cose negative, come per tutti noi. Lui a Bergamo ha fatto lo stesso errore fatto a Gedda, ma deve stare sereno. Come De Sciglio. Ha fatto una bella partita da centrale, poi all'ultimo la palla gli rimbalza male e diventa una brutta partita. La prestazione giustamente voi la valutate sulla base del risultato, ma ci sono errori che sono gli stessi, solo che a volte va male e va in porta, altre volte invece va bene e sei il migliore in campo. Cancelo a Gedda e a Bergamo ha fatto la stessa prestazione".

"Tre sono esagerati, ne abbiamo fatto uno. La squadra oggi ha fatto un buon allenamento, ma l'avevamo fatto anche prima di Bergamo. Nell'arco di un'annata ci sta di toppare una partita. Succede spesso, anche l'anno scorso, e nelle partite di Coppa Italia avevamo avuto l'occasione di rimediare, quest'anno invece ci si è incastrata così. Vincere è sempre molto difficile, qui invece se perdi una partita c'è un'analisi di critica, ma la squadra, finora, ha fatto un po' di punti in campionato, ha passato il turno, poi siamo stati eliminati purtroppo dall'Atalanta che ha fatto una bella partita".