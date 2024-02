Verso Inter-Juventus, Gatti gioca la sfida: "Lautaro e Thuram difficili da marcare, ma noi puntiamo in alto"

VERSO INTER-JUVENTUS

Il difensore bianconero: "Non sarà una sfida decisiva, ma noi vogliamo volare in alto"

L'attesa è quasi finita ma i protagonisti di Inter-Juventus stanno già giocando il Derby d'Italia dialettico. Parola d'ordine, vietato esporsi e dopo le dichiarazioni di Allegri e Inzaghi è toccato a Federico Gatti, una delle sorprese del campionato bianconero, dire la sua sul match: "Giocare nella Juventus ti mette una pressione che quando giochi per altre squadre non hai. una cosa difficile da spiegare. Con l'Inter sarà una partita bellissima e sentitissima".

La classifica dice anche che Inter-Juventus può essere la sfida scudetto soprattutto se a spuntarla dovessero essere i nerazzurri: "Si gioca in uno degli stadi più belli d'Europa come San Siro - ha proseguito Gatti al canale ufficiale della Lega Serie A -, ma non sarà decisiva perché ci sono ancora troppi punti in palio".

Per la Juventus però sarà una partita complicatissima come conferma il difensore: "L'Inter è una squadra solida e in attacco può contare su Lautaro e Thuram che si completano a vicenda e sono difficili da marcare. Noi restiamo coi piedi per terra, ma vogliamo arrivare più in alto possibile".