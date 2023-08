Uefa, Ceferin: "Logica l'esclusione della Juventus, per loro perdita economica importante"

LE PAROLE

Il numero uno della federazione europea torna sul caso che ha riguardato i bianconeri: "Punirli al rientro in Champions? Non si può punire una società tra 10 anni se ha fatto qualcosa di sbagliato adesso"

Aleksander Ceferin è tornato a parlare dell'esclusione della Juventus dalle coppe europee della prossima stagione: "Mi sembra logico che un club che non ha rispettato le regole venga escluso dalle competizioni europee - le parole del presidente Uefa a l'Equipe -. Comunque è stata una decisione di un organismo indipendente come è l’Organo di Controllo Finanziario dei Club. Escluderli qualora fossero tornati in Champions? Non si può punire una società tra 10 anni se ha fatto qualcosa di sbagliato adesso. Non si può decidere di escludere la Juve nel 2028 o quando si qualificherà alla prossima Champions League".

Ceferin ha poi ammesso che per i bianconeri si tratta di una punizione pesante specialmente dal punto di vista economico, al netto del fatto che la squadra si era qualificata soltanto per la Conferene League dopo la penalità subita in campionato: "Per qualsiasi club europeo una sanzione come quella subita dai bianconeri è importante e causa una perdita economica compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Non è una cosa da poco, soprattutto se sei un club in gravi difficoltà finanziarie".