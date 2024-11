Juventus, Thiago Motta: "Mai stato vicino al Milan. Vlahovic? Qua corriamo tutti"

Thiago Motta, in grande emergenza in attacco, presenta la sfida di domani alle ore 18 a San Siro contro il Milan. "Vlahovic non farà sicuramente parte del gruppo, così come Gleison, Nico, Arek, Douglas Cabal e Adzic - ha spiegato il tecnico della Juventus -. Aston Villa? Non lo so ancora, per domani di sicuro non ci sarà". Sulle parole dell'attaccante nel ritiro della nazionale ("Con la Serbia corro meno"): "Abbiamo parlato e siamo d'accordo. Qua corriamo tutti: attacchiamo e difendiamo insieme". Un retroscena di mercato: "Mai stato vicino al Milan".