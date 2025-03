Juventus, Thiago Motta: "Oggi ho visto carattere. Ora testa all'Atalanta"

Basta una vittoria per scacciare la crisi e cambiare l'umore aL mondo Juve. I bianconeri si mettono alle spalle l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Empoli e, con il quinto successo di fila in campionato, si rilanciano incredibilmente per la corsa scudetto: in questo momento l'Inter capolista è "soltanto" a 6 punti, una distanza non proibitiva considerando che mancano ancora 11 partite. Così ai microfoni si presenta un Thiago Motta molto sorridente: "Mi concentro sulla partita di oggi", inizia l'analisi il tecnico bianconero. Che poi dribbla con esperienza la domanda sulla corsa al titolo: "In generale dobbiamo pensare partita per partita e giocare sempre per la vittoria, come abbiamo fatto stasera". La mente di Thiago è già proiettata verso la prossima partita, quella contro l'Atlanta: "Ora abbiamo qualche giorno per recuperare chi è fuori e per prepararci al meglio per la partita con l'Atalanta: dobbiamo prepararla bene perché sappiamo quanto sono forti e quanto sarà difficile. Giocando in casa dovremo prendere l'iniziativa: non dovremo lasciarli giocare".