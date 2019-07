Team K League-Juventus 1-1: la diretta

La Juventus chiude la tournée asiatica con un amichevole al World Cup Stadium (Seuol) contro una selezione dei migliori giocatori del campionato sudcoreano: il Team K League. Poi il ritorno in Italia per gli ultimi impegni prima dell'inizio ufficiale della stagione: il 10 agosto contro l'Atletico Madrid, il 14 la consueta partita a Villar Perosa.

LA DIRETTA

17' Bernardeschi da dentro l'area di rigore, tiro parato facilmente da Hyeonwoo

9' GOL JUVENTUS: Higuain serve Muratore per il pareggio bianconero, bella conclusione per il giocatore dell'U23

7' GOL TEAM K-LEAGUE: Osmar ruba palla a Higuain e batte Szczesny con un tiro da fuori area, gran gol

1' PARTITA INIZIATA

A causa dell'intenso traffico coreano, il pullman dei bianconeri è arrivato in ritardo allo stadio di Seoul: la partita, in un primo momento prevista alle 13, è slittata alle 14.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, De Ligt, Rugani, Beruatto; Emre Can, Pjanic, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. All. Sarri

TEAM K-LEAGUE (4-3-3): Hyeonwoo; Hongchul, Valentinos, Youngsun, Yong; Osmar, Bitgaram, Bokyung; Cesinha, Donggook, Eder. All. José Morais.