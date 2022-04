Si ferma anche Arthur, con il Bologna in mezzo solo Zakaria e Rabiot

JUVENTUS

Allegri in piena emergenza a centrocampo, spera di recuperare il brasiliano per il ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina

"Durante l’allenamento di ieri Arthur ha riportato un trauma contusivo–distorsivo della caviglia destra; gli accertamenti radiologici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso un significativo interessamento capsulo legamentoso e pertanto le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno". Questo il comunicato ufficiale della Juventus. Non ci sarà sicuramente con il Bologna, Allegri spera di poterlo avere a disposizione nella partita di ritorno della semifinale di coppa Italia con la Fiorentina.

L'assenza del brasiliano complica ancora di più i piani per la gestione del centrocampo bianconero, visto che non sono a disposizione nemmeno Locatelli e McKennie. Allegri potrà contare soltanto su Zakaria e Rabiot, con l'unica alternativa del giovane Miretti dell'Under 23. Il reparto è sicuramente in emergenza e potrebbe anche prevedere l'utilizzo di Danilo a centrocampo. Per il resto la Juve recupera Morata in avanti e De Sciglio in difesa, ma è in mezzo che Allegri dovrà risolvere l'enigma più spinoso delle prossime ore bianconere.