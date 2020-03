Rugani positivo al coronavirus: "Sto bene, questo virus non fa distinzioni"

Nella notte, all'1.:27, sono arrivate le parole di Daniele Rugani dopo la notizia della sua positività al coronavirus, Il difensore della Juventus ha fatto un post sui social: "Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene". Poi l'invito a stare in casa: "Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. #grazie".