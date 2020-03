Rugani positivo al coronavirus: tutta la Juventus in quarantena, salta la sfida con il Lione

RUGANI POSITIVO

La positività di Daniele Rugani al coronavirus ha scosso il mondo del calcio e soprattutto quella della Juventus. I bianconeri di Sarri, che fino a oggi si sono allenati regolarmente in vista del ritorno con il Lione di Champions, hanno già iniziato il periodo di isolamento. Partita con i francesi, in programma martedì 17 marzo, che a questo punto non si potrà giocare. L'Uefa dovrà solo prendere atto della situazione e ufficializzare il rinvio.

Con i giocatori in quarantena anche l'intero staff della Juventus. Società che, come comunicato, ha già attivato "in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui". Cristiano Ronaldo, che attualmente si trova a Madeira per stare vicino alla madre e per la festa di compleanno della sorella, svolgerà in Portogallo il suo periodo di quarantena.

