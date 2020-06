Ronaldo, stavolta il record è negativo: non aveva mai perso 2 finali in fila

'L'uomo dei record' questa volta stabilisce un record "insolito". Nella serata in cui avrebbe potuto sollevare nel cielo di Roma il 31esimo trofeo della sua incredibile carriera, Cristiano Ronaldo si arrende invece ai rigori al Napoli in Coppa italia e per la prima volta in carriera (con 20 sfide giocate) perde due finali consecutivamente. Le coppe italiane vanno evidentemente di traverso al fenomeno portoghese, che perdendo a dicembre in Supercoppa contro la Lazio aveva dovuto mandare giù la prima sconfitta in una finale dopo 64 mesi e dopo averne vinte 12 consecutive. Inevitabili le ironie sul web, dove gli anti-juventini si sono scatenati con commenti come: "Doveva andare alla Juve per perdere due finali di fila, povero Ronaldo...".