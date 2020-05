Ronaldo, nuovo look per la ripresa: ciuffo lungo amarcord

Tirato a lucido e con un look tutto nuovo. Dopo lo stop imposto dall'emergenza Coronavirus, Cristiano Ronaldo si sta preparando meticolosamente alla ripartenza del campionato. Non solo per quanto riguarda l'aspetto fisico, ma anche estetico. A partire da un nuovo taglio di capelli. "Approvato?", chiede il fuoriclasse della Juve sul suo profilo Instagram pubblicando una foto dell'acconciatura con un lungo ciuffo laterale che probabilmente sfoggerà in campo alla ripresa della Serie A.