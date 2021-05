Ronaldo capocannoniere: è il primo a riuscirci in Serie A, Liga e Premier

ALTRO RECORD

Il portoghese chiude l'anno a quota 29 gol e al terzo tentativo è il miglior bomber del campionato italiano

Cristiano Ronaldo ha assistito dalla panchina al poker da Champions contro il Bologna, ma al triplice fischio non solo ha esultato per l'obiettivo raggiunto, ma anche per l'ennesimo record centrato. Al terzo tentativo, il campione portoghese ha conquistato infatti il titolo di capocannoniere del campionato italiano, diventando il primo giocatore della storia a riuscirci in Serie A, Liga e Premier League. Getty Images

In questa stagione il portoghese ha vinto il titolo di miglior marcatore della Serie A con 29 goal, due meno dell'anno scorso, facendo meglio di Lukaku, Muriel, Vlahovic, Immobile, Simy, Insigne, Berardi, Lautaro, Joao Pedro, Ibra e Zapata. Nei primi due anni Ronaldo era finito dietro prima a Quagliarella e poi a Immobile, ma questa volta nessuno è riuscito a segnare più di lui. Si tratta del quinto titolo di miglior marcatore in un campionato: uno in Inghilterra, tre in Spagna e uno Italia. Un risultato che piazza CR7 in cima alla lista dei bomber capaci di fare la differenza a suon di gol in tre Paesi diversi.