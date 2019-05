Ronaldo: "Alla Juve ho dimostrato di non essere un venditore di fumo"

02/05/2019

Dalle colonne di Icon, supplemento a El Pais in edicola domenica, Cristiano Ronaldo ha parlato del suo adattamento alla Juve. "La prima cosa che faccio quando arrivo in un nuovo club è essere me stesso - ha spiegato il portoghese - La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Alla Juve mi sono adattato perfettamente. Hanno visto che non sono un venditore di fumo". Sul suo futuro: "Allenare? Perché no?".