Rabiot contro Gagliardini: "Resta umile e usa il cervello: ricordalo"

Adrien Rabiot contro Roberto Gagliardini su Instagram. Il francese della Juventus ha pubblicato in una storia social il video del centrocampista italiano che gli esulta in faccia dopo l'1-1 del Monza, arrivato al 92' del match di ieri sera. Ma due minuti dopo Gatti segnerà la rete che porterà i tre punti ai bianconeri, di qui il messaggio di Rabiot a Gagliardini: "Impara sempre a rimanere umile. Perché finché l'arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile. Ricordati di questo" e a fianco l'emoji del cervello come a dire: "Usalo".