Pogba positivo, la sua agente spiega: "Di sicuro non ha voluto infrangere le regole"

LE REAZIONI

Il club bianconero conferma la sospensione del francese mentre la Pimenta prende tempo: "Senza controanalisi non si può dare un'opinione"

© Getty Images La Juventus si è espressa ufficialmente circa il caso di positività che ha colpito Paul Pogba. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società bianconera ha confermato di aver ricevuto da parte del Tribunale Nazionale Antidoping il provvedimento di sospensione di Paul Pogba. Il centrocampista francese è stato trovato positivo al testosterone in seguito a un controllo effettuato il 20 agosto 2023 dopo Udinese-Juventus.

La Juventus, senza commentare l'accaduto, si è riservata ogni tipo di valutazione sui prossimi passaggi procedurali.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

Juventus Football Club comunica che in data odierna il calciatore Paul Labile Pogba ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023. La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali.

Sull'episodio si è espressa anche Rafaela Pimenta, agente del centrocampista francese: "Siamo in attesa delle controanalisi, senza l'esito di quelle non si può avere una opinione definitiva - ha commentato -. L'unica certezza che ho è che Pogba non ha mai voluto infrangere le regole".