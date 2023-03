Pogba, è un calvario: lesione di basso grado all'adduttore

CASA JUVE

Il francese ancora ai box: tornerà dopo Pasqua

Non c'è pace per Paul Pogba: l'anno del suo ritorno alla Juventus è sempre più un incubo. Il francese, intorno alle 9:30, è arrivato al J Medical per sottoporsi agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. L'ex centrocampista ex United ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica: lo stop dovrebbe essere comunque di 20-30 giorni. Allegri lo avrà a disposizione presumibilmente dopo Pasqua.

In casa Juventus la pazienza sta finendo e il futuro di Pogba in bianconero è più che mai un rebus. Tra infortuni, ritardi alle convocazioni e uscite poche felici sui social, l'anno del grande ritorno del francese a Torino si è trasformato lentamente in una chimera. Ormai anche i tifosi l'hanno abbandonato. Solo due presenze, trentacinque minuti giocati in stagione e ora un nuovo lungo stop.

STOP ANCHE PER BONUCCI

Esami al J Medical anche per Bonucci che ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente.