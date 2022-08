Pogba e lo strano video del fratello, intervengono gli avvocati: "È oggetto di minacce e ricatti"

IL CASO

Nella serata di sabato è stato diffuso un video in cui Mathias prometteva rivelazioni "esplosive" riguardo a Paul, i legali del centrocampista della Juventus fanno sapere che è in corso un'indagine

Non solo i guai fisici, ma anche un conflitto familiare sta rendendo complicato questo inizio di stagione per Paul Pogba. Gli avvocati del centrocampista della Juventus hanno infatti diffuso una nota per chiarire una situazione che era emersa nella serata di sabato, dopo la diffusione via social di uno strano video da parte del fratello Mathias: "Le recenti dichiarazioni di Mathias Pogba sui social non sono purtroppo una sorpresa - scrivono i legali del francese -. Si aggiungono alle minacce e ai tentativi di estorsione di una banda organizzata contro Paul Pogba". Viene poi fatto sapere che le autorità italiane e francesi sono già al lavoro sulla questione e che non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni sull'indagine in corso.

Mathias è il fratello maggiore di Paul. Anche lui calciatore, ha avuto una breve e anonima parentesi al Pescara nel 2014/15 e attualmente è svincolato. Nel video in questione promette rivelazioni "esplosive" riguardo al celebre fratello, al suo agente Rafaela Pimenta e persino a Kylian Mbappé.

Le sue parole lasciano poco spazio alle interpretazioni: "Presto farò grandi rivelazioni su mio fratello Paul Pogba e su Rafaela Pimenta, il suo avvocato, la sua amica, la sua confidente. Colei che oggi viene chiamata la donna più potente del calcio e che mio fratello chiama la sua seconda madre, come se una madre non bastasse - si sente nel video diffuso via Instagram -. Il mondo intero, così come i tifosi di mio fratello, e ancor di più quelli di Francia e Juventus, i suoi compagni di squadra e i suoi sponsor meritano di sapere certe cose. Per decidere se merita l'ammirazione, il rispetto e l'amore del pubblico. Se merita il suo posto nella Francia e l'onore di giocare in Coppa del Mondo. Se merita di essere un titolare della Juventus, se è una persona affidabile. Vi parlerò di cose molto importanti anche riguardo Kylian Mbappé, la stella del calcio mondiale, e ci saranno elementi e testimonianze a confermare le mie parole. Tutto ciò rischia di essere esplosivo e causare molto rumore. Tutto verrà rivelato a tempo debito".