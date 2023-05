Plusvalenze Juventus, pubblicate le motivazioni del Collegio di garanzia del Coni

JUVENTUS

In un documento di 75 pagine il Coni ha definito "carenti" le spiegazioni della Figc

© Getty Images L'attesa è finita per la Juventus, col Collegio di Garanzia del Coni che ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 aprile aveva disposto la restituzione dei 15 punti di penalizzazione ai bianconeri. Con un documento di 75 pagine, infatti, è stato reso noto il perché il Collegio ha deciso di annullare la penalità alla Vecchia Signora che, si legge, si basava su una sentenza definita "carente" nella sua spiegazione "laddove la Corte Federale ha fatto riferimento ad una generica, ma indimostrata, 'consapevolezza diffusa'" dei consiglieri d'amministrazione senza delega.

Il Collegio, si legge nelle motivazioni, "ha censurato una pronuncia di merito, accogliendo il motivo di gravame", e ha rinviato alla Figc per una nuova formulazione.

LE MOTIVAZIONI DEL COLLEGIO DI GARANZIA - Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dall’avv. Gabriella Palmieri, ha reso note le motivazioni riguardo alla decisione assunta, con dispositivo del 20 aprile 2023, a seguito del ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nonché con riferimento ai ricorsi presentati da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Maurizio Arrivabene avverso la medesima sentenza della Corte Federale d’Appello presso la FIGC in relazione alle sanzioni agli stessi irrogate.

Tutti i ricorsi sono stati trattati all’udienza pubblica e, in quella occasione, i difensori delle parti hanno illustrato le conclusioni rassegnate, insistendo per il loro accoglimento, e il Procuratore Generale dello Sport, per la Procura Generale, ha concluso per la conferma della sentenza della Corte Federale d’Appello, attesa l’infondatezza e, per alcuni aspetti, l’inammissibilità, perché motivate in fatto, delle censure articolate dai ricorrenti, chiedendo l’annullamento con rinvio per la sola parte relativa alla attribuzione dei punti di penalità alla Juventus F.C. S.p.A. per carenza di motivazione.