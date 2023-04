Plusvalenze Juve: in giornata la decisione sul -15, due le strade

CASO PLUSVALENZE

In giornata la decisione del Collegio di Garanzia sul ricorso bianconero dopo l'udienza di mercoledì

© ansa 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Cancellazione della penalità per vizio di forma o il rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio, con la possibilità concreta di vedersi ridotta la sanzione. Sono queste le due strade che si profilano per la Juventus nell'inchiesta plusvalenze dopo la decisione del Collegio di garanzia di aggiornare a oggi la riunione per decidere sul ricorso del club bianconero, che chiede l'annullamento della penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta dalla Corte d'Appello della Figc. E un verdetto definitivo dovrebbe arrivare in giornata.

Vedi anche juventus John Elkann agli azionisti Exor: "La Juventus nega ogni illecito, ringrazio Andrea Agnelli per il lavoro fatto"

Sono dunque due gli scenari che si profilano all'orizzonte dopo la richiesta del procuratore generale dello sport Ugo Taucer. "Ritengo che l'operato della procura federale sia stato corretto. Mi sento quindi di affermare che le argomentazioni di controparte non colgono il punto e riterrei di confermare l'ipotesi accusatoria e quindi sono per l'inammissibilità della pronuncia" - ha spiegato Taucer - ma con un'eccezione: rispetto all'articolo 4 sotto il profilo della 'carente' motivazione temo che effettivamente il profilo di colpa, nella sanzione in punti alla squadra vi sia una 'carenza' da apprezzare e valutare in un nuovo giudizio, quindi a un rinvio per un nuovo giudizio da parte della Corte'.

Se il Collegio di Garanzia decidesse di rimandare tutto alla Corte d'Appello, questa avrebbe 30 giorni di tempo per emettere un nuovo giudizio. In caso di riunione d'urgenza il tutto si anticiperebbe di 15 giorni, ma la nuova sentenza sarebbe di nuovo appellabile al Collegio di Garanzia del Coni con altri 60 giorni di tempo che si accumulerebbero portando la decisione finale oltre la fine del campionato.