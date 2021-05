Pirlo recupera Chiesa e Morata per lo spareggio Champions con il Milan

QUI JUVENTUS

L'allenatore bianconero può finalmente schierare dal primo minuto il protagonista della sfida dell'andata a San Siro

E' senza ombra di dubbio il giocatore che, insieme a Cristiano Ronaldo e a Cuadrado, ha tenuto in corsa la Juventus in una stagione che definire altalenante è quasi un complimento. Federico Chiesa torna a disposizione di Pirlo proprio per la partita più importante, il quasi spareggio Champions con il Milan. Anche Morata sarà tra i disponibili dopo il problema al polpaccio accusato prima della partita con l’Udinese.

Nell'ultimo allenamento, svolto ancora al mattino, Pirlo ha fatto svolgere al gruppo una serie di esercitazioni tattiche, prima di chiudere con una partitella. Sia Chiesa che Morata hanno lavorato con gli altri a dimostrazione che i loro problemi sono superati. L'ex viola è stato costretto a restare fuori nelle ultime tre partite per il problema muscolare accusato contro l'Atalanta e la fase offensiva bianconera ne ha risentito.

Ora rientra proprio contro la squadra che lo ha maggiormente sofferto, visto che all'andata, nel 3-1 di San Siro, ha segnato una doppietta e ha seminato il panico nella metà campo rossonera. Per una volta, Demiral a parte, Pirlo avrà tutta la rosa a disposizione. Un motivo in più per affrontare con ottimismo una della gare più importanti della stagione.