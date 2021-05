Pirlo in stand by e la Juve senza CR7. I bianconeri riflettono

LE SCELTE

Dal progetto tecnico al futuro del campione portoghese

di

SAVERIO GRIMALDI

Vedersi più squadra e meno attaccata al singolo. La Juventus che esce dal Dall'Ara di Bologna con il quarto posto e la qualificazione in Champions League fa pensare e riflettere. Con Cristiano Ronaldo fuori per scelta tecnica si sono viste cose diverse in campo. Più verticalità e più senso del gioco. Meno individutlità è più collettivo. Certo, i rossoblù di Mihajlovic sono apparsi bene poca cosa e anche storicamente i bianconeri hanno vinto tutte le ultime 10 sfide di Serie A contro il Bologna: è la miglior striscia di successi consecutivi in corso considerando le squadre attualmente nella competizione. Andrea Pirlo mette in campo una squadra tonica che riesce ad esaltare anche le doti di Alvaro Morata: 11 i suoi gol e in doppia cifra per la prima volta in una singola stagione di A. Vedi anche juventus Pirlo: "Io mi vedo alla Juve al 100%, ma non decido io"

Brillano, insomma, anche le altre stelle nella notte bolognese. CR7, si sa, è un campione e i 29 gol (capocannoniere) lo dimostrano. Ma certamente la vittoria e la sua esclusione fanno discutere e anche molto.

Pirlo dice di aver scelto insieme al talento portoghese, ma tutti fa pensare al fatto che ci sia anche una Juve diversa da quella con Cristiano sempre e comunque titolare.

Ma è proprio dal progetto tecnico che bisognerà ripartire per ricostruire un'altra Juventus e duellare con l'Inter. Saranno quindi giorni e settimane di riflessione con Pirlo al centro della discussione.

Per ora, quindi, la questione allenatore resta in sospeso. I dirigenti e la proprietà decideranno con calma cosa fare, anche perché due allenatori in due anni non sono certo un buon approccio.

I nomi per il dopo Pirlo sono quelli: da Gattuso (silurato da De Laurentiis) a Zidane, passando per Allegri.

