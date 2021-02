Pirlo, emergenza Napoli: out Arthur e Bonucci a rischio

QUI JUVE

In vista del big-match di sabato contro la squadra di Gattuso, i bianconeri dovranno rinunciare al centrocampista e, probabilmente, al difensore

“Gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra riferito da Arthur hanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e la ripresa dell’attività avverrà non appena consentito dalla sintomatologia”: questa la nota ufficiale della Juventus. Una brutta tegola per Pirlo in vista della partita di Napoli.

La speranza è quella di recuperarlo per la gara con il Porto in Champions League in programma mercoledì prossimo. Ma i problemi non finiscono qui. Leonardo Bonucci, uscito per un problema muscolare contro la Roma e rimasto in panchina nella semifinale di coppa Italia con l'Inter, ha accusato un affaticamento e si è dovuto ancora fermare. Possibile che resti ancora a riposo nella partita di Napoli ma le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.