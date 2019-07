Pallone d'Oro 2019, Ronaldo favorito: per CR7 sarebbe la sesta volta

18/07/2019

Cristiano Ronaldo è di nuovo il grande favorito per il Pallone d'Oro. Parola di Marca, quotidiano sportivo spagnolo, secondo cui l'attaccante della Juve ha di nuovo tutti i requisiti per mettere in bacheca il trofeo: sarebbe il sesto per il portoghese, che in caso di trionfo staccherebbe dunque Leo Messi diventando così il più vincente di sempre. E proprio la Pulce sarebbe il rivale più temibile per CR7. In seconda fila, oltre a Mbappé, ci sono Mané e Van Dijk, campioni d'Europa con il Liverpool.