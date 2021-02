Nessuna operazione, terapie e lavoro differenziato: ecco il piano per Dybala

IL RECUPERO

Dopo la visita a Barcellona, dallo specialista Cougat, la Juve spera di riavere al più presto l'argentino a disposizione

"Sembrava un infortunio meno grave ma i tempi si sono prolungati". Le parole di Pirlo nella conferenza pre Verona dicono tutto. Dopo il consulto a Barcellona dal super esperto Cougat, però, la Juve perlomeno ha ben chiaro che non è il caso di procedere a un'operazione che ne rallenterebbe i tempi di recupero, e che per tornare ad avere a disposizione Dybala basta seguire un percorso preciso e armarsi di pazienza.

Fuori dallo scorso 10 gennaio, ogni settimana sembrava quella giusta per il rientro. Ora si è capito che la cosa più importante è non forzare, seguendo il piano arrivato da Barcellona che consiste essenzialmente in terapie mirate e lavoro personalizzato per rivedere Dybala in campo il più presto possibile.

L'allenamento staccato dal resto del gruppo gli permette di non dovere sforzare l'articolazione, cosa che invece avviene nelle varie situazioni di gioco. Proseguendo con questo tipo di lavoro, il dolore al ginocchio è destinato a diventare un ricordo in poco tempo.