Napoli cancella il Comandante Sarri: "Traditore!". E gli juventini non scordano il dito medio

16/06/2019

L'ufficialità della firma di Sarri con la Juventus scatena la delusione dei tifosi del Napoli , che sui social esprimono tutto il loro malumore per la decisione presa dal nuovo allenatore bianconero dopo tre anni alla guida degli azzurri, dal 2015 al 2018. Tra sconcerto, rabbia sportiva e incredulità, c'è già chi pensa ai sonori fischi da tributargli al primo Napoli-Juventus, mentre per alcuni il tecnico avrebbe addirittura "tradito se stesso. L'allenatore ha avuto la meglio sull'uomo, ha ucciso il Comandante".

Dopo il Napoli, la Juve. Dai tifosi partenopei, a quelli bianconeri. Se l'annuncio di Sarri non è stato ovviamente accolto con gioia dai sostenitori napoletani, il tifo juventino per ora si divide tra chi ha fiducia nelle qualità dell'ex tecnico del Chelsea e chi, invece, parla di "ripiego" e non dimentica vecchie frizioni ai tempi dell'esperienza alla corte di De Laurentiis. Vengono ripescate le celebri foto del dito medio mostrato agli juventini e le polemiche sul calendario che imponeva ai partenopei di "giocare sempre prima della Juve". Ma anche l'avventura di Allegri a Torino, del resto, iniziò con molto scetticismo per poi trasformarsi in una storia d'amore costellata di successi. Vincere, del resto, alla Juve è da sempre l'unica cosa che conta.