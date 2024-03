Montero ordina di non restituire la palla e la Juve Primavera segna

ALTRO CHE FAIR-PLAY

Crapisto firma il gol dell'1-2 dopo che il Sassuolo aveva buttato la palla fuori per soccorrere il difensore neroverde Cinquegrano con i crampi

© ipp Sta facendo molto discutere sui social l'ordine di Paolo Montero di non restituire il pallone agli avversari durante la sfida tra Juve e Sassuolo nel campionato Primavera. Sugli sviluppi dell'azione, interrotta in precedenza dai neroverdi per soccorrere Cinquegrano a terra con i crampi, Crapisto ha infatti segnato la rete dell'1-2 mandando su tutte le furie Bigica e i suoi. Un gesto di mancato fair-play che non ha inciso sulla vittoria finale dei neroverdi, ma che non è affatto passato inosservato col tecnico bianconero finito al centro del mirino di critiche e proteste.

Ma veniamo ai fatti. Tutto succede al minuto 80. Il difensore del Sassuolo Cinquegrano si accascia dopo un contrasto a causa dei crampi e i neroverdi buttano la palla fuori per far entrare i sanitari. Alla ripresa del gioco però Montero ordina ai suoi giocatori di non restituire il pallone agli avversari gridando "Non gliela dare, non gliela dare" e sugli sviluppi dell'azione Crapisto insacca la rete dell'1-2. Episodio che ha subito acceso gli animi in campo e tra le panchine, con Montero e Bigica che non se le sono mandate a dire.