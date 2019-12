Mendes non ci sta: "Ronaldo il migliore, un'ingiustizia il Pallone d'Oro a Messi"

LA FRECCIATA

Durante la premiazione del Golden Boy alle Ogr di Torino, l'agente di Cristiano Ronaldo e di Joao Felix, Jorge Mendes, esplode contro la decisione di assegnare il Pallone d'Oro a Messi. "Ronaldo è il migliore della storia del calcio, ha trasformato il calcio mondiale, il Portogallo, il Real Madrid - ha tuonato -. Non è possibile paragonarlo con nessuno. Pallone d'oro a Messi? Per me è un'ingiustizia. Avesse giocato con il Real lo avrebbe vinto"

Non le manda di certo a dire Mendes, che si unisce a coloro che hanno criticato l'assegnazione del Pallone d'Oro al fenomeno del Barcellona. Per il suo assistito solo parole piene di stima. "Prima di lui il Portogallo non aveva vinto niente, con lui l'Europeo e la Nations League - ha aggiunto il noto procuratore - CR7 è un campione e sa quel che deve fare, continuare a lavorare. Come Joao Felix,, che lui considera un fenomeno".