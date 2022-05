Max vuole gli esterni: Di Maria è vicino, perso Perisic è caccia a Kostic

A breve è previsto l'incontro decisivo per Di Maria. C'è l'accordo con il giocatore per l'ingaggio (intorno ai 7 milioni più bonus), resta da chiarire la durata del contratto, con l'argentino che vorrebbe di un solo anno mentre la Juventus spinge per un biennale per usufruire del Decreto Crescita. Allegri vuole una batteria di esterni offensivi, aspettando il recupero completo di Chiesa. Restati alla finestra per capire la decisione definitiva di Perisic, che poi ha scelto il Tottenham, i bianconeri puntano tutto su Filip Kostic, esterno offensivo serbo dell'Eintracht Francoforte.