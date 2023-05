Manovra stipendi Juventus: ecco cosa rischia la società bianconera

NUOVE SANZIONI

Dopo i nuovi deferimenti è possibile una nuova penalizzazione di punti anche dopo il patteggiamento mancato

Juventus eliminata, web scatenato con Allegri: le ironie social

























Possibili nuove sanzioni in vista per la Juventus dopo i deferimenti annunciati dalla Procura federale nei confronti della società bianconera - per responsabilità diretta e oggettiva - e per sette suoi dirigenti o ex. A tutti è contestato l'articolo 4 del Codice di giustizia sportiva, quello sulla mancata lealtà. Dopo aver tentato un approccio verso il patteggiamento, trovando chiusa la porta per una ammenda, con ogni probabilità il procuratore federale Chiné chiederà una nuova penalizzazione.

Per la violazione dell'articolo 4 contestato a dirigenti e ex dirigenti bianconeri è prevista la penalizzazione di punti. Quanti? Bisogna aspettare - come riporta la Gazzetta dello Sport - la sanzione sul processo plusvalenze che è attesa il 22 maggio, ma con l'intenzione di fare i vari passaggi entro la chiusura della stagione sportiva prevista per il 30 giugno, congelando dunque la classifica solo fino al secondo grado di giudizio senza attendere l'eventuale ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.