Maltempo in Toscana, Allegri aiuterà a ricostruire il gabbione di Livorno

il gesto

Il tecnico dei bianconeri si è messo a disposizione per aiutare per la ricostruzione del gabbione del bagno Pancaldi

© Getty Images Massimiliano Allegri si adopererà in prima persona per ricostruire il Gabbione di Livorno, lo storico campo del territorio labronico in cui il tecnico della Juventus ha giocato sin da ragazzo. Danneggiato a causa del forte vento di Libeccio che ha soffiato oltre i 60 nodi, l'iconico campetto è stato cancellato via dal maltempo e Allegri si è reso disponibile per aiutare per la ricostruzione. "Ho contattato il sindaco per mettermi a disposizione per valutare cosa sarà necessario fare" ha detto il tecnico, come riferito da Il Tirreno.

Il Libeccio, infatti, ha fatto crollare lo storico gabbione del bagno Pancaldi, a soli 500 metri dal bagno Lido dove il tecnico bianconero ama passare l'estate e giocare a calcio nei campi da strada. Crollato dopo 70 anni, il gabbione è lo storico punto di riferimento degli amanti del calcio livornesi.

E Allegri, venuto a conoscenza dei danni, non si è tirato indietro. Su Il Tirreno il tecnico si è quindi detto pronto a dare una mano: "Sono profondamente addolorato per quanto accaduto. Da cittadino livornese non posso che condividere la preoccupazione delle persone direttamente coinvolte da quanto accaduto. Come molti sanno il mio affetto per Livorno è sempre vivo e costante, per questo motivo ho contattato il sindaco per mettermi a disposizione per valutare cosa sarà necessario fare. Sono certo che lo spirito e la forza dei livornesi saranno fondamentali per una rapida ripresa”.