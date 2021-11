Locatelli, auguri speciali a Del Piero: spunta un poster dalla sua "cameretta"

L'OMAGGIO

Il centrocampista ha reso omaggio all'ex capitano bianconero mostrando una bacheca della sua cameretta

Alex Del Piero oggi compie 47 anni e tramite i canali social tutti i suoi ex compagni e i giocatori che oggi indossano la maglia della Juve gli hanno inviato gli auguri. Uno in particolare gli ha mandato un messaggio speciale: Manuel Locatelli. Grande tifoso bianconero da ragazzo, il centrocampista ha infatti postato su Instagram la foto di una sua vecchia bacheca con attaccate figurine e ritagli di giornale dedicati all'ex numero 10 bianconero. Getty Images

"Tanti auguri Alex" il messaggio di Locatelli che accompagna la storia dedicata a Del Piero e che conferma le dichiarazioni rilasciate nel giorno della presentazione dopo il suo passaggio alla Juve. "Giocare nella Juve è sempre stato il mio sogno. La mia famiglia è juventina, quindi per me è una doppia emozione. In camera avevo i poster di Nedved, Del Piero e Buffon - aveva raccontato Locatelli -. Sono sempre stati i miei idoli".