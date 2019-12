Lisbona, Cristiano Ronaldo compra una casa da 7,2 milioni di euro

L'acquisto risale a circa un anno fa ma la notizia è trapelata solo in queste ore: Cristiano Ronaldo ha comprato un appartamento da 7,2 milioni di euro, record per una vendita immobiliare nella città di Lisbona. Suddiviso negli ultimi due piani di un edificio di lusso situato in Rua Castillho (nei pressi del parco Eduardo VII), l'appartamento è grande 288 metri quadrati e a due passi dal quartiere dov'è cresciuto l'attaccante della Juventus.