La Questura di Napoli: "Tifosi della Juventus, evitate simboli bianconeri"

27/02/2019

È iniziato il countdown verso Napoli-Juventus , big match della 26.a giornata di Serie A e partita a forte rischio di scontri tra ultras. La Questura del capoluogo campano avrebbe consigliato i tifosi juventini (quelli provenienti dalla Campania visto che da Torino si pensa di disertare la trasferta) di non indossare simboli bianconeri nel tragitto verso il San Paolo : il timore è quello che qualche cosiddetto cane sciolto decida di aggredire i tifosi rivali per le strade della città.

Come riporta Tuttosport, oltre alla rivalità tra squadre si aggiunge il malumore dei tifosi napoletani (ai quali fu vietata la trasferta allo Stadium) per la disparità di trattamento rispetto all'andata. A disposizione dei tifosi juventini ci sono circa mille tagliandi ma il rischio è che i tifosi bianconeri residenti in Campania possano confondersi nei settori azzurri acquistando i biglietti con la tessera del tifoso, senza la quale è impossibile ottenere il ticket (e ne sanno qualcosa anche 34 turisti svedesi...)



La Digos di Torino ha avvertito i colleghi di Napoli sull'intenzione dei gruppi del tifo organizzato bianconero di voler disertare la trasferta. Una scelta che limiterebbe il rischio di incidenti anche se l'allerta rimane alta, tanto che dalla Prefettura del capoluogo campano si è deciso di utilizzare 800 agenti e circa 1000 steward.