La promessa di Sarri a CR7: "Ti farò segnare 40 gol"

Due gare ufficiali e due gol (uno annullato col Var a Parma). La stagione di Cristiano Ronaldo in bianconero è iniziata col piede giusto. Ma alla Continassa si punta molto più in alto. Già, perché Sarri e CR7 pare abbiano già stretto un "patto" per far segnare il portoghese a raffica. Ne parla Tuttosport, precisando anche le parole del Comandante. "Voglio farti segnare più di quaranta gol in questa stagione", avrebbe detto Sarri a Ronaldo, mettendo nel mirino il record di Higuain in Serie A (36 gol in una stagione).

Una "promessa" che CR7 ha preso molto sul serio, nonostante la posizione più defilata in campo. Nella Juve targata Sarri, l'attaccante centrale è il Pipita e Ronaldo parte a sinsitra. Ma il fenomeno portoghese poi è libero di accentrarsi per cercare la porta e far valere le sue qualità di cecchino. Un piano tattico preciso, che alla Continassa contano di sfruttare al massimo per scardinare anche le difese più ostiche e centrare tutti gli obiettivi. Compreso il record di gol di Higuain in Serie A. Ronaldo è già caldo e dopo la rete contro il Napoli, il suo personale countdown stagionale ora è a -39.