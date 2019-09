Cuore tifoso Juventus: la quota 100 gol intorno a Cristiano

OGGI CON MOMBLANO

di

LUCA MOMBLANO

Le sorti della Juventus dipenderanno da quanti gol segnerà Cristiano Ronaldo in stagione? La risposta è ovviamente no. Ed è ovvia perché in assoluto la domanda avrebbe pari risposta sostituendo qualsiasi nome di top club e qualsiasi nome di calciatore ai due di cui sopra (anche se Juve e CR7, messi insieme, destano a distanza di un anno ancora un certo effetto). In più c’è una stagione alle spalle, e ci sta che il quesito di cui sopra avesse una parvenza diversa se posto dodici mesi or sono. Per una questione più psicologica - e di sbalordita curiosità generale - che per il pallottoliere dei 50 gol stagionali a cui vengono associati, come fossero automi senza tempo e senza età, l’asso portoghese e il suo alter ego Leo Messi. Juve, Cristiano Ronaldo è sempre al top

In realtà la domanda avrebbe un suo senso, se la si ragiona per assurdo. Ossia quanto potrebbe pagare dazio la Juventus (o fate voi il nome di una società a vostra scelta tra le candidate a vincere la Champions League 2020) in caso di assenza forzata dei gol di Ronaldo. Ma questa è un’altra storia, che per altrettanto ovvi motivi non è il caso di prendere qui in considerazione.

Dunque si prosegua ragionando per addizioni: cosa serve intorno a Ronaldo (ne segnerà 25? 32? 35?) perché le sorti della Juve di Sarri siano in linea con le altissime aspettative che la società ha creato intorno a sé nel micidiale percorso iniziato otto anni fa con il battesimo ufficiale dello Stadium? La risposta più immediata la detta la cronaca di stretta attualità: altrettanti gol, o anche soltanto cinque in meno, da parte di chi può navigare su certe cifre. Quindi dito puntato su Gonzalo Higuain, quando un anno fa la teoria parallela valeva per il solo nome di Paulo Dybala. Come cambia in fretta il calcio, come cambia la percezione di ciò che accadrà e che poi la metà delle volte non avverrà... sta di fatto che una squadra che possa chiamarsi squadra a tutti i livelli (e soprassediamo in questa sede sulla centralità della fase difensiva, totalmente in rifacimento secondo i canoni di Maurizio Sarri) deve aspirare a un discreto assortimento in zona gol.

Ragioniamo sul resto della Juve, a tutto tondo: il pacchetto arretrato vale 9 gol in stagione - 2 dei quali giunti addirittura prematuri, leggasi Chiellini e Danilo - e se saranno una dozzina di sarà da leccarsi le dita; il centrocampo è il primo mistero, ne abbiamo bisogno 8 da Pjanic e 8 da tutti gli altri messi insieme per poter ragionare; fuori da questa categoria ho tenuto Douglas, Bernardeschi e Ramsey perché mezzepunte, 20 in tre diteci dove mettere la firma; l’ultima incognita si chiama Dybala e qui il numero a colpo sicuro non lo può mettere nessuno. Ma il conto sommario delle rosse aspettative dice che se Paulo segnasse anche solo due gol, due striminziti gol, la Juve può sfondare quota 100. E più Dybala stupirà noi sfiduciati, più ci si potrà accontentare altrove. Persino di un Ronaldo che segni un gol a partita in Champions e uno in ogni scontro diretto in campionato. Siamo persone che si accontentano, noi torinesi...