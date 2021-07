La Juventus riparte, Allegri: “Entusiasmo e voglia di lavorare”

JUVENTUS

Via alla nuova stagione con la dirigenza presente al completo

"Iniziamo oggi: entusiasmo, voglia di lavorare e giocare a calcio". Sono queste le prime parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, in un video sui canali social del club, ai giocatori bianconeri nel primo vero giorno di lavoro alla Continassa. A bordo campo anche tutta la dirigenza, con il vicepresidente Pavel Nedved, l'ad Maurizio Arrivabene e il nuovo responsabile del mercato Federico Cherubini.

Dopo le visite mediche che si sono svolte ieri, il gruppo dei bianconeri, che gradualmente comincerà ad arricchirsi con gli arrivi dei giocatori impegnati in estate con le loro Nazionali, si è ritrovato per la prima volta agli ordini di Allegri alla Continassa. Due le sessioni di lavoro previste nel menu di oggi: in mattinata, i giocatori si sono focalizzati prima su una serie di esercitazioni focalizzate sulla tecnica, per poi dedicarsi a una successiva fase di lavoro atletico. Nel pomeriggio, dopo il meritato riposo nelle stanze del J|Hotel, secondo allenamento per il gruppo, questa volta in palestra.

