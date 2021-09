La Juve si aggrappa ai sudamericani per Malmoe, Chiesa verso il forfait

CHAMPIONS LEAGUE

Allegri vorrebbe schierare la formazione migliore in Svezia per iniziare la campagna europea col piede giusto, ma l'azzurro si è allenato ancora a parte. Fiducia a Szczesny

Cancellare il disastroso avvio in campionato (mai così male dal 2015-16, che poi però si chiuse con lo scudetto) e provare a partire col piede giusto almeno in Champions League. La Juve aspetta l'esordio stagionale contro il Malmoe sperando che basti presentarsi con la squadra al completo per dare un segnale positivo. Chi crede al destino può aggrapparsi al fatto che gli svedesi sono lo stesso avversario contro cui Allegri iniziò la sua avventura bianconera in Europa, culminata con la finale di Berlino proprio al termine di quella stagione.

Per i più pratici, invece, il Malmoe è solo un avversario che rischia di fare paura nonostante a livello tecnico dovrebbe essere decisamente inferiore alla Signora.

Come detto, rispetto alla trasferta di Napoli l'allenatore toscano potrà contare sul rientro dei calciatori sudamericani. Ancora dubbi, invece, sulla presenza di Federico Chiesa. Tenuto precauzionalmente a riposo proprio per averlo a disposizione per la Champions, l'azzurro si è allenato ancora a parte nell'allenamento di rifinitura prima della partenza per la Svezia e la sua presenza, anche solo in panchina, è a forte rischio. Probabile il forfait.

Lui, Dybala, Alex Sandro, Danilo, Bentancur e Cuadrado (rientrato in Italia dopo i problemi di gastroenterite e pronto a giocare) dovrebbero cambiare il volto di una squadra alla ricerca di un'identità perduta. Quasi sparita dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Vedi anche juventus Juventus, Szczęsny sotto esame e la Champions che incombe

In porta ci sarà ancora Szczesny, ma, come ha detto lo stesso Allegri, non gli saranno concesse altre prove d'appello dopo i tanti errori pagati a caro prezzo dalla squadra.