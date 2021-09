Juventus, Szczęsny sotto esame e la Champions che incombe

IL POST NAPOLI

Bianconeri senza idendità e con De Ligt in fase calante. In vista del Malmoe i nodi da sciogliere sono tanti

No! Così non se l'aspettava proprio nessuno. Un punto su 9. Una squadra irriconoscibile, senza riferimenti e con la Champions League che arriva nel momento più delicato della stagione. Martedì, all'Allianz col Malmoe, sarà dura. Se non durissima perché, il poco blasone degli avversari ora è un macigno enorme da spostare. La Juventus di oggi è questa, con poca testa e poca coda. Senza fame e senza campioni. Non morde e non reagisce.

Contro il Napoli i bianconeri (privi dei sudamercani) hanno mostrato tutti i loro limiti e, al di là, delle parole di Allegri: i due gol sono certamente sfortunati, ma nascono da una condizione che non c'è. Anche mentale, se vogliamo.

L'involuzione dei singoli (col fantasma di Cristiano Ronaldo che invece metteva subito a segno una doppietta ad Old Trafford) è un ulteriore segno di quanto i tasselli non siano per niente al posto giusto.

De Ligt in panchina, con la Juve e con la sua Nazionale. Szczęsny è involuto ed è un'onda lunga che si trascina anche lui dalla Nazionale. I tifosi invocano Perin ma forse più per disperazione che per altro.

Il resto del dramma juventino al "Maradona" è racchiuso nelle statistiche. Che dicono 68% possesso palla ala Napoli, 25 tiri a 8 a favore degli spallettiani e 13 a 1 i calci d'angolo.

L'angolo, appunto, lì dove è finita questa Juventus.