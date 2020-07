La Juve non dimentica: auguri di buon compleanno allo juventino Conte

"Buon compleanno, Antonio Conte!", un semplice tweet corredato da una emoji di una torta e da una foto con la maglia bianconera. Nonostante il passaggio all'Inter e rapporti che sembrano più tesi che mai, la Juve non dimentica colui che ha posto le basi per questo ciclo leggendario e che da giocatore è stato un'autentica bandiera. Un gesto che ha spaccato il mondo del tifo juventino, tra pro e contro, tra coloro che si sentono traditi dal suo passaggio all'Inter e chi non dimentica trionfi e vittorie da calciatore e allenatore.