La Juve celebra lo scudetto 2006: quello che Calciopoli gli ha tolto

"Lo Scudetto numero 29 arrivava #OnThisDay, nel 2006". La Juve ricorda sui propri profili social la conquista, il 14 maggio di 14 anni fa, dello scudetto numero 29 della storia bianconera, sul campo neutro di Bari contro la Reggina dopo il 2-0 firmato Trezeguet-Del Piero. Cosa che ha fatto scatenare in rete i tifosi di tutte le altre squadre, perché quel titolo venne assegnato all'Inter per i fatti di calciopoli e i bianconeri, primi sul campo, classificati all'ultimo posto e retrocessi in Serie B dalla giustizia sportiva.