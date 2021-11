La favola di Matias Soulé: dalla Juventus Under 23 all'Argentina con Messi

IL FUTURO

L'attaccante classe 2003 non ha ancora esordito con la prima squadra bianconera, ma Scaloni lo ha convocato con l'Albiceleste

La Juventus che sembra aver ritrovato la migliore versione di Paulo Dybala, doppietta contro lo Zenit in Champions, potrebbe avere già in casa anche il suo erede. Questo almeno è quanto traspare niente di meno che dalle convocazioni di Scaloni per l'Argentina: al fianco della Joya e Messi, nella lista c'è anche Matias Soulé, attaccante della Juventus Under 23 che Allegri sta tenendo d'occhio da tempo. Nessuna presenza ufficiale con la prima squadra bianconera, ma è già arrivata la chiamata dell'Albiceleste insieme ad altri giovani su cui costruire le basi per il futuro.

Il talento c'è ed è sotto gli occhi di tutti, tanto che la Juventus nel gennaio 2020 fu la più veloce a strapparlo gratis al Velez beffando altri club europei tra cui Monaco e Milan. Classe 2003, Soulé è un giocatore offensivo che non ha ancora affinato un ruolo in particolare, ma che alla Continassa sta crescendo a vista d'occhio. Mancino di piede, può giocare sia come attaccante destro che come trequartista o seconda punta, con un buon feeling con la rete.

La convocazione di Scaloni è arrivata inaspettata, ma potrebbe un incentivo anche per Allegri per tenere ancora più in considerazione il talento argentino, aggregato alla prima squadra per la trasferta di Napoli e schierato nelle amichevoli durante la sosta per le nazionali contro Cesena e Chieri. Con la Juventus Under 23 ha al suo attivo 10 presenze con l’Under 23 in Serie C, 3 in Coppa Itlaia di categoria con 2 gol, e 2 in Youth League con la Primavera, con un gol.

Con la Juventus ha un contratto fino al 2024 con opzione per un rinnovo biennale.