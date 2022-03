Khedira: "Alla Juventus un Cristiano Ronaldo diverso: ancora egoista, più leader"

l'ex

L'ex centrocampista: "Rispetto al Real Madrid era più maturo. Mourinho mi ha sorpreso"

Sami Khedira ripercorre i momenti della propria carriera ad ESPN toccando ovviamente anche gli anni alla Juventus, in particolare l'ex centrocampista tedesco ha parlato di come avesse trovato Cristiano Ronaldo diverso da quando lo aveva avuto come compagno al Real Madrid, dal 2010 al 2015: "Ho conosciuto due CR7, uno al Real e uno alla Juve. Nella mia seconda esperienza con lui l'ho trovato ancora egoista ma anche più leader. A Madrid faceva parte della squadra, a Torino era un po' più maturo". italyphotopress

Khedira ha poi ricordato l'approdo ai Blancos e la telefonata con Mourinho: "Dopo la sconfitta in finale ai Mondiali 2010 ero sconvolto e depresso ma poi mio fratello mi ha avvisto che Mourinho voleva parlare con me. Ho chiamato Josè, mi ha detto: 'sei un giocatore e un ragazzo incredibile, voglio che tu venga qui con me al Real'. I colloqui per mettersi d'accordo sono stati brevi".