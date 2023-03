Giudice sportivo: per Kean due giornate di squalifica e multa di 10mila euro

dolori e gioie

L'attaccante salterà Samp e Inter. Intanto la Juventus lo riscatta dall'Everton per 28 milioni di euro

Il Giudice Sportivo ha fermato Moise Kean per due giornate per il rosso-lampo rimediato contro la Roma per il fallo di reazione su Mancini. All'attaccante della Juve è stata inoltre inflitta un'ammenda di 10mila euro. "Il Giudice Sportivo ha squalificato per due turni Moise Kean e inflitto un'ammenda di 10mila euro per aver, al 45' del secondo tempo, a gioco fermo, colpito con un calcio alla gamba un giocatore avversario, senza provocare conseguenze". Intanto la Juventus lo ha riscattato dall'Everton per 28 milioni di euro.

KEAN SQUALIFICATO DAL GIUDICE SPORTIVO

Dopo il verdetto del Giudice Sportivo, dunque, la Juve dovrà fare a meno di Kean per due giornate. Decisione che da una parte priva Allegri di un'opzione in attacco contro Sampdoria e Inter e dall'altra complica un po' la posizione dell'attaccante all'interno dell'ambiente bianconero. Per lanciare un segnale al giocatore, espulso dopo 40 secondi dal suo ingresso in campo per un fallo di reazione, il club avrebbe deciso infatti di punirlo ulteriormente. Stando a La Stampa, la Juve sarebbe pronta a sanzionare ulteriormente il calciatore con un'ammenda di 20mila euro.

Nel frattempo sui social, a difesa dell'attaccante bianconero, alcuni tifosi se la starebbero prendendo con Mancini, reo a loro avviso di aver simulato nello scontro con Moise, aggravando così la posizione della punta agli occhi del direttore di gara. Ricostruzione che il Giudice Sportivo non sembra prendere in considerazione, segnalando nel comunicato la reazione a gioco fermo del numero 18 della Juve ai danni del difensore giallorosso.

LA JUVE RISCATTA KEAN DALL'EVERTON

Nella stessa giornata della squalifica per il calcione a Mancini, per Moise Kean arriva anche una notizia importante in chiave futura. La Juventus ha infatti riscattato l'attaccante dall'Everton, atto che era dovuto sin dal ritorno in bianconero nell'estate 2021 quando nell'accordo del prestito biennale era stato inserito l'obbligo di riscatto. La Juve verserà dunque 28 milioni di euro (più ulteriori 3 in caso di raggiungimento di determinati risultati sportivi) al club inglese.

Vedi anche juventus Juventus, il fratello in difesa di Kean: “Non capite un c…”