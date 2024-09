Kalulu rassicura i tifosi della Juve: "Nessun problema, la stagione è lunga"

Il nuovo acquisto

L'ex terzino del Milan, arrivato quest'estate in bianconero, traccia un primo bilancio dopo cinque partite di campionato e una di Champions League

Pierre Kalulu, uno degli ultimi acquisti della campagna estiva bianconera, ha parlato oggi in conferenza stampa: tanti i temi toccati, dai prossimi impegni in Serie A e in Europa fino all'attuale momento della Juventus, ottimo per il suo reparto, quello difensivo, ma un po' meno buono per quello offensivo finito sotto accusa dopo i tre 0-0 consecutivi in campionato. L'ex rossonero ci tiene però a non creare allarmismi e rassicura tutti: "Non ci sono problemi, la stagione è lunga. Ci sono stati tanti acquisti, me compreso, e dobbiamo essere pronti perché ci sono partite tutte difficili in campionato e Champions".

Tra campionato e Champions League la Juve ha incassato una sola rete contro il PSV Eindhoven e il merito, per Kalulu, non è solo della difesa: "Non prendere gol per noi difensori è sempre positivo, ma a questo livello è un lavoro di squadra anche con gli attaccanti e le mezze ali". Al suo arrivo a Torino, non tutti i tifosi sembravano convinti dell'ex Milan ma a suon di buone prestazioni sta iniziando a far ricredere anche i più scettici: "Io mi concentro molto su me stesso, lavoro tanto e dopo i risultati li vedi. Il mister chiede solo di giocare bene per i tifosi, affinché sia piacevole per loro guardarci".

Intanto a Milano, sponda Milan, qualche tifoso inizia già a rimpiangerlo.