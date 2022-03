Juventus, Zakaria: "Non sono Pogba né Vieira. Con l'Inter daremo tutto per vincere"

L'INTERVISTA

Il centrocampista bianconero: "L'infortunio è alle spalle, quando la Juve ha chiamato ho detto subito sì"

Uno dei volti della svolta invernale della Juventus è Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero è stato da subito protagonista in bianconero, poi un infortunio lo ha mandato ai box. Ora è pronto a riprendersi la mediana già a partire dalla sfida contro l'Inter: "So quanto conta questa sfida per i tifosi, è importante per noi e faremo di tutto per vincere. Io sono qui per dimostrare il mio valore e ho ancora molte cose da fare".

L'impatto con il calcio italiano è stato importante, con tanto di gol al debutto: "Una serata perfetta - ha ricordato in una intervista a DAZN -. Quella rete mi ha aiutato a presentarmi, ma non mi rilasso, il mio lavoro è appena cominciato".

In molti dal suo arrivo alla Juventus hanno azzardato paragoni pesanti di cui Zakaria però non vuole sentire parlare: "Ho le mie caratteristiche speciali, non penso di essere un Pogba o un Vieira com'è stato scritto. Qualche similitudine c'è, ma io sono e resto Zakaria anche se è eccitante essere accostati a giocatori del genere. Dopo cinque anni in Germania volevo scoprire un nuovo campionato e quando la Juventus ha chiamato non ci ho pensato due volte".

Lo svizzero ora si è lasciato alle spalle l'infortunio: "Sto bene, ho lavorato parecchio per tornare in forma ed è stato molto frustrante farmi male subito dopo il debutto perché sono venuto alla Juventus per giocare - ha concluso Zakaria, parlando poi dell'impressione sulla Serie A -. La tattica è più curata e si è molto più disciplinati a livello difensivo. Io sono un giocatore polivalente e mi adatto abbastanza bene a ogni stile di gioco".

