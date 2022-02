Juventus, Vlahovic: "Scudetto o Champions? La Juve punta sempre a vincere"

DEBUTTO DA SOGNO

L'attaccante è andato in gol al debutto con la maglia bianconera come lui Tevez, Dybala, Higuain e Ibrahimovic e ha esultato con la Dybala mask: "Un gesto spontaneo"

L'impatto di Dusan Vlahovic sulla Juventus è stato subito devastante. L'attaccante serbo ci ha messo solo 13 minuti per bagnare il suo esordio in bianconero con il gol e l'intesa con Dybala e Morata è apparsa subito funzionare alla grande: "Devo ringraziare i miei compagni e il mister che mi hanno accolto benissimo, sto cercando di capire tutto e devo solo continuare così. La cosa più importante è la vittoria di oggi", ha detto l'ex Fiorentina dopo il successo sul Verona. Juve, subito Vlahovic-Zakaria Getty Images

"Era importantissimo vincere questa partita perché queste sono le più difficili dopo le soste, abbiamo avuto il giusto approccio da subito e siamo riusciti a vincere - ha aggiunto Vlahovic, in gol al debutto come altri campioni del calibro di Ibra, Higuain, Tevez e Dybala, che poi ha parlato del suo rapporto con Allegri - Non mi ha chiesto niente, mi ha detto di non avere ansia perché andrà tutto bene. "L'importante è far gol ma io voglio migliorare sotto tutti i punti di vista".

La sua prestazione ha caricato tutto lo Stadium, ma Vlahovic carica i tifosi anche dopo il match e non pone limiti alla squadra: "Obiettivo scudetto o Champions? Come ho detto in conferenza, la Juve punta sempre agli obiettivi più alti e gioca sempre per vincere. Io sono qui per dare il mio contributo, poi pensiamo di partita in partita. Faremo i conti a fine stagione".

Infine una battuta sull'esultanza con la Dybala mask: "È stato tutto spontaneo"

SOLO LEWANDOWSKI MEGLIO DI VLAHOVIC

Al 13' della gara con l'Hellas Verona, il nuovo numero 7 della Juve ha aperto il suo score personale il maglia bianconera mettendo a segno il 18esimo gol in campionato. Secondo i dati Opta, nella stagione 2021/2022 nei migliori cinque campionati solo Robert Lewandowski ha fatto meglio di lui con 24 gol.