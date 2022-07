Juventus, Vlahovic: "Di Maria? Un campione, felice di giocare con lui e Pogba"

JUVENTUS

Il serbo parla prima dell'inizio della tournée negli Stati Uniti: "Non vediamo l'ora, partite che possono darci tanto"

Dusan Vlahovic non vede l'ora di cominciare la sua prima stagione completa con la maglia della Juventus, nella quale avrà la possibilità di giocare con al fianco del nuovo acquisto bianconero Angel Di Maria: "È un campione che ha vinto tutto, sono contento di giocare con lui e di provare a fare meglio dello scorso anno - ha detto nel corso di una conferenza con i media americani prima della tournée negli Stati Uniti -. Attacco a tre? Per me è uguale, deve decidere il mister e io mi metto a disposizione della squadra".

Oltre all'arrivo dell'argentino, c'è stato anche il ritorno a Torino di Paul Pogba: "Con loro due cambierà qualcosa. Sono contento di dividere lo spogliatoio con loro, voogliamo fare meglio dello scorso anno", ha proseguito il serbo.

Grande attesa, naturalmente, anche per il rientro dall'infortunio di Chiesa, che non prenderà parte alla trasferta negli Usa, ma che conta di poter tornare a disposizione di Allegri in autunno: "Tutti sanno cosa penso di Chiesa, non vedo l'ora di giocare con lui. Alla Juve è migliorato tanto, ma dobbiamo aver pazienza con lui dopo l'infortunio. Speriamo di giocare presto insieme e vincere".

Poi il discorso si è spostato sulle amichevoli in programma oltreoceano, con i bianconeri attesi dalle sfide con Chivas, Barcellona e Real Madrid: "Sono già stato negli Stati Uniti con la Fiorentina e anche noi siamo molto contenti di fare la preparazione in America. Non vediamo l'ora di arrivare e giocare contro grandi squadre. Speriamo ci siano tanti tifosi. Pressione? Noi dobbiamo imparare a convivere con la pressione. Io sono concentrato per lavorare e imparare, poi con il lavoro verrà tutto quello che mi sono prefissato nella testa. L'obiettivo è riprenderci tutto quello che abbiamo lasciato lo scorso anno".